День Криштиану! Хет-трик Роналду спас Португалию в матче с Испанией
Первая битва грандов, если угодно – "дерби", происходила именно сегодня на Олимпийском стадионе "Фишт" в Сочи. Встреча Испании и Португалии была интересна не только с точки зрения географии, но еще и перспектив. Еще до начала турнира "красной фурии" и "особенным" пророчили борьбу за первое место и данный матч, по сути, должен был решашть исход всей группы. Конечно, забегать наперед все же не стоит, но некоторые выводы напрашиваются сами собой.
Уже в начале матча Начо не по правилам остановил внутри штрафной площадки Криштиану Роналду, и арбитр матча Джанлука Рокки справедливо указал на точку. К мячу подошел сам виновник эпизода и в этом была особая интрига. Дело в том, что Роналду еще никогда не забивал в ворота сборной Испании и этот мяч мог добавить "фурию роху" во многочисленный список команд, которых хоть раз огорчал португалец. КриРо подошел к "круглому снаряду" и развел мяч и Де Хеа по разным углам – 1:0.
Все, что создавали испанцы в первые 20 минут встречи, сводилась к простым полумоментам, которые не завершались ничем толковым. В этот период времени больше шансов забить было именно у португальцев. На 16 минуте Роналду, после быстрой атаки, исполнил хороший пас в штрафную прямо на Гонсалу Гедеша. Нападающий не смог как следует принять мяч, замешкался и превратил перспективную возможность забить в плохой удар, который к тому же был заблокирован защитником.Испанские футболисты проснулись только на 24 минуте и с этого момента матч стал куда более динамичным. Первый опасный эпизод "красной фурии" сразу же превратился в гол. Диего Коста получил мяч после длинного навеса вперед, выиграв верховую борьбу у Пепе, ворвался в штрафную, несколькими финтами убрал Фонте и пробил точно в левый угол ворот Руй Патрисиу. Эпизод достаточно спорный, ведь во время борьбы с португальским защитником локоть Косты подозрительно точно нашел лицо своего оппонента. Однако, после видеоповтора рефери все же засчитал взятие ворот – 1:1. Все остальные разговоры были уже не важны.Уже через две минуты "фурия роха" снова могла огорчить португальцев. Иско пробил с угла штрафной площади, однако мяч попал в перекладину и упал точно на линию ворот Патрисиу. Испанцы апеллировали к судье, но тот справедливо не указал на центр поля.
На 35 минуте момент имел Иньеста. Полузащитник откликнулся на прострел внитрь штрафной площади и первым касанием пробил в дальний угол ворот. Мячу не хватило несколько десятков сантиметром, чтобы оказаться точно в сетке.Имея огромное статистическое преимущество и перевес по игре, Испания все же умудрилась уйти на перерыв в роле проигрывающей команды. За минуту до конца тайма Роналду пульнул из-за пределов штрафной и, воспользовавшись ошибкой Де Хеа, сделал счет 2:1. Один из лучших голкиперов мира неудачно подставил руки под откровенно не самый сильный удар Ронни, "круглый снаряд" выскользнул из перчаток и медленно закатился за линию ворот. В этот момент испанский кипер понимал, что данная ошибка может стоить его команде победы.
Второй тайм начался с тотального владения мячом в исполнении сборной Испании и это практически сразу принесло свои плоды. На 55 минуте после навеса со стандартного положения Бускетс головой скинул мяч в центр вратарской площадки, где активней всех оказался Диего Коста, который с нескольких метров ногой вколотил мяч в ворота. 2:2, и на этом все еще далеко не закончилось.Уже через три полных оборота секундной стрелки свою ошибку в начале матча исправил правый защитник Начо. Испанец подкараулил мяч после выноса из штрафной и одним касанием с лета пробил точно в дальний угол ворот Патрисиу. Вістрел был настолько сильным и точным, что португальский голкипер никак не смог дотянуться до мяча. 3:2, и теперь уже Португалия была в роли догоняющего.
Испания продолжила доминировать и создала еще один опасный момент. На 71 минуте Альба сделал прострел с левого фланга, на который откликнулся Диего Коста. Позиция и замах по мячу были опасные, однако сам удар получился не самым удачным и мяч прошел мимо дальней штанги.
После этого эпизода посыпались замены игры перешла в режим "экономии энергии". Испания стала играть по счету, забрав мяч себе, а Португалия пыталась пресcинговать и надеялась на быстрые атаки. На 88 минуте, в самой концовке матча, один из подходов в исполнении "особенных" дал результат. Португальцы заработали опасный штрафной, который успешно реализовал Криштиану Роналду, положив мяч точно в ближнюю девятку: 3:3 и праздник футбола поистине удался.Таким образом, Португалия и Испания играют вничью и максимально обостряют последующую борьбу за лидерские позиции в группе. Ну а пока на первом месте Иран, который сегодня обыграл Марокко (1:0).
Игорь Малиенко | http://soccernews.ru
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