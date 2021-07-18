"День принятия решения". Роналду опубликовал загадочный пост

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"День принятия решения". Роналду опубликовал загадочный пост

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился фотографией, на которой он стоит в пиджаке рядом с автомобилем Rolls-Royce Ghost.

"День принятия решения", – написал Роналду в своем инстаграме.

Ранее сообщалось, что Роналду не покинет "Ювентус" в летнее трансферное окно.

В прошлом сезоне 36-летний Роналду провел за "Ювентус" 44 матча во всех турнирах, забил 36 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Ай,Кришти ... хочеш поменяц на ауруз? ... ))))

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Кто скажет что я не красивый?! Да от меня все мужики с ума сходят, второгодник сутками дрочит на мои фотки! ))))))))))))

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