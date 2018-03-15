День стандартов: "Лацио" побеждает в Киеве и выбивает "Динамо" из Лиги Европы
Киевское "Динамо" после ничейного результата в Риме против "Лацио" намеревалось улучшить статистику взаимоотношений с итальянскими командами и выбить "орлов" из Лиги Европы. Итальянцы не выглядели непобедимыми в Риме, что давало повод для оптимизма, однако в Киеве "Лацио" выглядел собранно и с первых минут завладел инициативой. Уже на восьмой минуте ударный форвард римлян Иммобиле выскочил на ворота, обыграл Бойко, а затем пробивал в створ, но свою команду спас вовремя подоспевший Пиварич.
"Лацио" продолжил искать счастье в атаке, гости нанесли по воротам Бойко несколько ударов, но их нельзя было назвать опасными. Иммобиле пробил мимо, а Альберто отправил мяч в руки вратарю. Тем не менее, преимущество "Лацио" ощущалось, и на 23 минуте гости забили гол. После навеса Альберто с углового, Лукас переиграл Шепелева, переправив игровой снаряд в правый угол. В этом эпизоде также ошибся на выходе Бойко.
"Лацио" не остановился и продолжил атаковать, "Динамо" же выглядело пассивно в атаке. В первом тайме можно выделить только удар Цыганкова из-за штрафной. У римлян же только в первой половине игры было как минимум три момента, и все они были не реализованы форвардом "орлов" Иммобиле. Сначала Чиро получил хороший пас от Лулича и с близкого расстояния пробил, но попал в свою же ногу, затем через несколько минут Андерсон шикарным пасом вывел Иммобиле на свидание с Бойко, но нападающий в ближнем бою не сумел переиграть вратаря. Уже перед самым перерывом Иммобиле снова выскочил на вратаря, перебрасывал его, но Бойко выставил руки и мяч отбил, что, правда, сделал это уже за пределами штрафной площади, но арбитр киевлян простил.
В начале второго тайма едва не забил Патрик, который не попал в пустой угол с нескольких метров, также мог отправлять мяч в сетку Альберто, неплохо пробивавший со штрафного.
"Динамо" начало просыпаться лишь ближе к концовке, сравнять счет мог Гонсалес, парагваец обыграл защитника, а потом целил в девятку, но мяч разминулся с верхним углом ворот. Киевляне свой момент не реализовали, за что последовала расплата через пять минут. Снова последовал навес с углового, Филипе сбросил мяч на Де Врея, а тот с нескольких метров расстрелял Бойко.
На последних минутах гол престижа мог забить со штрафного Цыганков, но и он не сумел попасть в створ. Сегодня Стракоша так ни разу и не проявил себя, "Лацио" же одержало достаточно уверенную победу и прошло в четвертьфинал.
"Динамо" – "Лацио" 0:2
Гол: Лукас, 23 – 0:1; Де Врей, 83 – 0:2
"Динамо": Бойко, Кедзера, Бурда, Кадар (Шабанов, 45), Пиварич, Буяльский, Шепелев, Цыганков, Морозюк (Гонсалес, 57), Беседин (Мбокани, 70), Мораеш.
"Лацио": Стракоша, Филипе, Де Врей, Раду, Патрик (Марушич, 71), Пароло, Лукас, Альберто, Лулич (Лукаку, 69), Андерсон, Иммобиле (Кайседо, 82).
Вячеслав Горбачев
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