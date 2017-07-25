День угловых: ЦСКА обыгрывает АЕК в квалификации Лиги чемпионов

Московский ЦСКА стартовал в квалификации Лиги чемпионов матчем с греческим клубом АЕК, который не играл в основном раунде с 2007 года. Армейцы не слишком удачно начали сезон, выиграли у "Анжи", но позволяли сопернику многое в атаке. Махачкалинцы не смогли этим воспользоваться, а вот "Локомотив" армейцев наказал. В связи с этим стали возникать некоторые опасения по поводу исхода противостояния с греческим клубом.

Игра началась в невысоком темпе, команды совершенно не форсировали события, действуя крайне вяло. Долгое время в створ ворот не было нанесено ни одного удара. В начале игры мог выйти на хорошую позицию Лазарос Христодулопулос, однако греческому игроку помешал пробить Щенников. Тот же в середине тайма пробивал после розыгрыша штрафного, однако не попал в створ. Через минуту уже ЦСКА организовал свой выпад: Фернандес отпасовал на Вернблума, тот стрелял по воротам и попал в спину Симоэшу, после чего игровой снаряд изменил направление и полетел прямо в перекладину. После этого момента греки почувствовали, что армейцы могут забить, сконцентрировавшись на обороне. ЦСКА владел инициативой, но ничего серьезного не создавал. Казалось, что команды уйдут на перерыв при равном счете, однако на последней минуте после подачи углового от Витиньо Васин скинул мяч на дальнюю штангу, где подставил голову Дзагоев.

В начале второго тайма российскому клубу удалось удвоить преимущество, и снова, благодаря угловому. Витиньо навесил со стандарта, греческие футболисты упустили Вернблума, который не оставил шансов вратарю. ЦСКА на некоторое время отдал инициативу, однако греки не сумели этим воспользоваться. Россияне атаковали опаснее. Хорошие моменты упустили Чалов и Дзагоев. Федор выскочил на свидание с вратарем после длинного заброса со своей половины поля, однако в ближнем бою переиграть Анестиса не сумел, а подоспевший на помощи Дзагоев не сумел попасть в пустой створ ворот. Через 15 минут уже Натхо вырезал мяч с правого края на линию вратарской, однако Чалову не хватило нескольких сантиметров, чтобы замкнуть эту передачу, переправив игровой снаряд в ворота. АЕК же всего несколько раз потревожил Акинфеева, назвать опасными удары греческих футболистов нельзя. Акинфеев без особых проблем с ними справлялся, Игорь наконец-то сыграл на ноль в Лиге чемпионов, пусть и в квалификации. Его антирекорд прервался на 44-й игре.

АЕК – ЦСКА 0:2

Голы: Дзагоев, 45 - 0:1; Вернблум, 56 – 0:2

АЕК: Анестис, Гало, Чигринский, Враньеш, Бакакис, Юханссон, Симоэш (Клонаридис, 60), Айдаревич, Христодулопулос (Родригес, 70), Ливая (Алмейда, 60), Манталос.

ЦСКА: Акинфеев, Василий Березуцкий, Васин, Алексей Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Щенников, Дзагоев (Натхо, 75), Головин (Миланов, 84), Чалов (Макаров, 87), Витиньо.

Вячеслав Горбачев

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