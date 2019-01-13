День вратарей: "Манчестер Юнайтед" отбился от "Тоттенхэма" и одержал 6 победу кряду после ухода Моуринью

В центральном матче 22 тура английской Премьер-лиги сошлись "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". В первом круге на стадионе "Олд Трафорд" "шпоры" уничтожили своих соперников со счетов 3:0, однако с тех пор многое изменилось. Изменился главный тренер – теперь вместо Моуриньо работает Сульшер. Изменился Погба, который за последние 4 матча при новом наставнике сделал больше результативных действий, чем за прошедшую часть сезона. Ну и в конце концов изменилась форма "Тоттенхэма", который уже на протяжении нескольких встреч демонстрирует неплохие результаты, однако все чаще проигрывает своих соперников в физическом плане.

Начало встречи получилось достаточно академическим, и напоминало по большей части осторожную отметку. Но этот ритм продержался недолго! После 10 минут команды взорвали игру двумя моментами. Сначала футболисты "Тоттенхэма" разыграли отличную комбинацию возле чужих ворот, Харри Уинкс ворвался в штрафную, но, вместо удара, решил покатить мяч вдоль вратарской, где не оказалось ни одного игрока в белой форме. Через несколько минут огрызнулся "Манчестер Юнайтед": после подачи с правого фланга мяч улетел к Лингарду, который остался в гордом одиночестве на дальней штанге, но не смог прицельно пробить вторым касанием – выше ворот.

В течении первого тайма обе команды сумели отличится. Вот только гол Кейна на 31 минуте арбитр не засчитал из-за офсайда. Зато Рэшфорд забил по правилам. На 44 минуте Киран Триппьер отдал неточную передачу на чужой половине поля, мяч перехватил Погба и практически мгновенно длинным пасом вывел на свидание с голкипером Маркеса Рэшфорда. Англичанин ворвался в штрафную, и точным ударом в дальний угол пробил Льоориса – 1:0. Таким образом Рэшфорд впервые в карьере забил гол в трех играх АПЛ подряд.

В начале второго тайма "Тоттенхэм" мог сразу же восстановить статус-кво. В течении 2 минут "шпоры" создали два момента, которые, однако, не воплотились в результативные действия. Сначала Дели Алли разрезным пасом вывел Харри Кейна на свидание с голкипером, но один из лучших бомбардиров АПЛ не исполнил удар в дальний угол и не смог пробить Де Хеа. А чуть позже уже сам Алли попытался головой замкнуть навес с правого края, но испанский вратарь снова был на высоте.

Дальнейшие события матча стали напоминать качели. Преимущество "Манчестер Юнайтед" сменялось моментами "Тоттенхэма", но главными героями оказались вратари, которые отражали все, что летело в их сторону. В течении 55-57 минут Поль Погба имел два отличных шанса, чтобы удвоить счет, но сначала француз головой с линии вратарской пробил прямо в зону досягаемости рук голкипера, а чуть позже не смог переправить "ядро" за шиворот Лльориса, выбегая практически один-в-один. На 63 минуте Погба имел и третью возможность забить после хорошего индивидуального прорыва Марсиаля и передачи в район дуги, но удар первым касанием получился не столь сильным – Лльорис справился.

После трех возможностей "Манчестера" на поле осталась только одна команда. "Тоттенхэм" создал массу моментов, в которых Де Хеа показал себя во всей красе. Больше всех в составе лондонцев старался Дели Алли. Он загубил два отличных забегания в штрафную. В первом случае – на 66 минуте – "Тоттенхэм" организовал очень быструю атаку, англичанин оказался на острие, но очень сильно сблизился с Де Хеа и не смог протолкнуть игровой снаряд мимо него. Через 8 минут Алли врывался в штрафную уже с другой стороны, обхитрил нескольких защитников, но в момент удара оборонцы буквально налипли на него и не дали сотворить акцентированный удар – Де Хеа снова спас. Между этими эпизодами был момент Алдервейрелда – бельгиец ногой на ближней штанге замыкал подачу с углового, но испанский голкипер "Манчестера" быстро вместился в нужную зону и ногой вытащил игровой снаряд.

В конце встречи "Тоттенхэм" имел еще несколько возможностей, чтобы вырвать 1 балл, но Де Хеа и "Манчестер Юнайтед" выстояли. В итоге Сульшер выиграл 5 матч кряду у руля "красных дьяволов", которые набрали уже 41 балл и сравнялись с "Арсеналом" в борьбе за 5 место. "Тоттенхэм" остается третьим, и теперь до первого места остается уже 9 баллов.

"Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" – 0:1

Голы: Рэшфорд, 44 – 0:1

"Тоттенхэм": Ллорис – Триппьер, Вертонген, Алдервейрелд, Дэвис – Сиссоко (Ламела, 43), Уинкс (Лльоренте, 81), Эриксен – Алли – Сон, Кейн.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Янг, Джонс, Линделеф, Шоу – Эррера, Матич – Лингард (Далот, 83), Погба (Мактоминей, 90+2), Марсиаль (Лукаку, 73) – Рэшфорд.