Денайер: "Манчестер Сити" не отпустил меня в "Лион"

Защитник "Манчестер Сити" Джейсон Денайер расстроен из-за того, что его переход в "Лион" не состоялся.

Отметим, что французский клуб даже договорился об условиях личного контракта, но англичане не стали продавать молодого футболиста.

"Сити" наложил вето на мой переход в "Лион". Клуб не хочет продавать меня или выдвигают другим командам невыполнимые условия продажи. Другие клубы хотят меня, но только на правах аренды. Я не против сменить команду. "Лион" был идеальным вариантом, это амбициозная команда в хорошем чемпионате. Мы договорились с "Лионом", но "Сити" хочет отправить меня в аренду в "Жирону", которая является полной противоположностью французского клуба", - сказал он.

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