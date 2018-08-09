Дендонкер стал игроком "Вулверхэмптона"

Полузащитник "Андерлехта" Леандер Дендонкер перешёл в "Вулверхэмптон", сообщает официальный сайт клуба.

"Волки" арендовали 23-летнего бельгийца на один сезон с правом последующего выкупа.

Дендонкер является воспитанником "Андерлехта", за основную команду выступал с 2014 года, сыграл 171 матч и забил 11 голов.

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