"Деньги - не главное": Кофрие объяснил, почему перешёл в "Спартак"

Фото инстаграм Максимилиано Кофрие

Защитник московского "Спартака" Максимилиано Кофрие назвал причину своего трансфера в российский клуб.

"Конечно, в Бельгии я получал деньги совершенно другого порядка, но это не главная причина, по которой я приехал в Россию. Деньги имеют значение, но прежде всего для меня был важен интерес "Спартака" - большого клуба с огромным количеством болельщиков, который решает очень серьёзные задачи", - признался 24-летний бельгиец.

Напомним, что Кофрие перешёл в "Спартак" в августе из "Сент-Труйдена" за 2,5 миллиона евро.

В составе "красно-белых" игрок провёл 6 матчей и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Не пропустите: Кофрие назвал цели "Спартака" на сезон. | http://soccernews.ru