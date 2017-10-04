Деньги не на ветер: готов ли ПСЖ бороться за победу в Лиге чемпионов?

Редакция SoccerNews анализирует старт сезона, и пытается дать ответ на вопрос - хватит ли у парижан ресурса, чтобы уже сейчас взойти на олимп европейского футбола.

Прошлый сезон ПСЖ можно смело считать провальным, потому как с такими огромными финансовыми возможностями и уже неким европейским опытом уступить корону во внутреннем первенстве куда более скромному "Монако", а также бездарно вылететь от "Барселоны" на стадии 1/8 финала, имея преимущество в четыре мяча – это и есть настоящий провал.

После событийного трансферного лета абсолютно точно стало ясно, что парижский гранд вернет себе титул чемпиона. Очевидно, что с приходом в клуб богатых катарских владельцев "красно-синие" подхватили синдром "Баварии", которая в большинстве случаев выигрывает немецкий чемпионат еще летом, а Ла Лига стала отдаленно напоминать "минимальную" версию Бундеслиги. "Минимальную", потому что в Германии имеется хотя бы дортмундская "Боруссия", а прошлогоднее чемпионство "Монако" больше похоже на исключение из правил - приятную неожиданность (вроде "Вольфсбурга" образца 2009 или "Штутгарта" в 2007). Как хотите.

Но вот готов ли главный футбольный клуб Франции победить в Лиге чемпионов? Пора бы взвесить все за и против, и даже немножко пофантазировать. Итак, поехали.

ЗА

Великолепный старт сезона

Парижане начали сезон по нарастающей. После победы в матче за Суперкубок против монегасков подопечные Унаи Эмери принялись крушить своих оппонентов в Лиге 1. Сначала, надо отметить, очень повезло "Амьену", что пропустили всего дважды. Меньше стало везти следующим оппонентам после прихода Неймара, который с первого же дня взялся забивать, отдавать и, в общем, царствовать на поле – выплескивать из себя все то, что он в полной мере не мог делать в "Барселоне", накрытый тенью доброго аргентинского "волшебника".

Далее за баснословные деньги пришел в команду Мбаппе благодаря очередной хитрой схеме ребят из Катара, главному тренеру пришлось жертвовать в стартовом составе Ди Марией, но вот тут-то пазл и сложился. За восемь туров в чемпионате Франции парижане позволили себе оступиться всего один раз, расписав "сухой" мир с "Монпелье".

После трансфера 18-летнего вундеркинда, за пару месяцев покорившего всю Европу – дилетанты, специалисты и дилетанты, называющие и считающие себя специалистами окончательно махнули рукой на внутренние французские делишки и стали пристально наблюдать за тем, как все будет происходить в Лиге чемпионов.

ПСЖ группа досталась не из простых. "Селтик", "Бавария" и "Андерлехт" – отнюдь, не мальчики для битья, но после первых двух туров это суждение не кажется таким уж однозначным. 0:5 в Шотландии и 3:0 во Франции над "Баварией" автоматически записывают парижан в главные фавориты евроутрнира. Важно отметить, что победы были добыты по всем статьям, внешне очень легко и непринужденно.

Уверенность в собственных силах

Под уверенностью нужно понимать, прежде всего, тот опыт, который уже приобрел парижский гранд, начиная с 2011 года, когда в команду стали вкладываться огромные суммы. "Красно-синие" не просто громили всех внутри чемпионата, но и обкатывались в Лиге чемпионов, давая бой и выигрывая у достойных оппонентов. Чего только стоит тот самый проход "Челси" в меньшинстве без Златана Ибрагимовича на стадии 1/8 финала в сезоне 2014/2015. Вылететь от "Барселоны", в какой форме она бы не была, вовсе не стыдно, поэтому стоит воспринимать такого рода неудачи исключительно, как необходимую закалку на будущее.

Ну, и опять же, переход в команду таких исполнителей, как Неймар, Мбаппе и других молодых игроков говорит о том, что футболисты действительно верят в международный успех ПСЖ и руководствуются не только лишь возможностью побольше заработать.

Сплав опыта и молодости

Средний возраст ПСЖ – 27 лет. Это хорошо, потому как баланс важно сохранять во всем и футбол не исключение. У парижан в каждой линии имеются, как опытные игроки, так и молодые. В защите все держится на двух бразильских "зубрах" Тьяго Силве и Дани Алвесе, которые непременно помогают расти тому же Маркиньосу и Кюрзаве.

В центре поля до сих пор Унаи Эмери не спешит отказываться от услуг древнего, но по-прежнему ключевого исполнителя Тиагу Мотты в симбиозе с Верратти и Рабьо. Ну а в нападении Кавани и Мбаппе – люди просто из разных поколений, связанные посредником Неймаром. Все это – в пользу здесь и сейчас, а в будущем так стопроцентно.

Кризис главных конкурентов

Действительно, все команды из так называемой большой европейской "четверки" или "пятерки" (если вспомнить еще и о "Атлетико") в той или иной степени одновременно начали хандрить. Про проблемы "Барсы" можно говорить бесконечно, "Реал" после фантастического предыдущего сезона дождался неминуемого спада, ибо выше некуда. Тоже самое касается и "Ювентуса". Ну а в "Баварии" сейчас целое скопище недуг и, думается, решать их начнут, скорее, с задач в Бундеслиге, нежели в Лиге чемпионов.

ПРОТИВ

Отсутствие топового вратаря

Без великого вратаря тяжело построить по-настоящему великую команду. У ПСЖ его пока нет. Сейчас ставка делается на воспитанника собственной академии Альфонса Ареоля – голкипера хорошего уровня, но не более того. В общем-то, 24 года – это очень мало, как для вратаря и вырастить до уровня топ время еще есть, но это все больше к разговорам о "годике-два" подождать.

Отсутствие топового тренера

Болельщики "Севильи", вряд ли, с этим согласятся. Но вопрос в том, готов ли Унаи Эмери успешно работать с такой командой как ПСЖ, по-прежнему открыт. Вылет от "Барселоны" в прошлом году полностью на его совести, если уж совсем упустить неприятную тему судейства. А также провальная трансферная кампания летом 2016, ведь именно испанец не угадал с трансферами Хесе и Крыховяка, которые теперь вынуждены реанимировать свою карьеру в середняках АПЛ. Кстати, о "зимних" Гедеше и Дракслере также уже сейчас не очень хочется вспоминать.

Что касается, свежих приобретений, то тут больше стоит говорить о желании владельцев, а не самого главного тренера. Ведь не существует такого наставника на планете Земля, которому бы не понадобились в команде уже много раз упомянутые Неймар, Дани Алвес или Мбаппе.

Конфликт "звезд"

Естественно, нельзя было обойти стороной нашумевший конфликт двух больших эго в лице Эдинсона Кавани и Неймара. Латиноамериканцы не поделили обязанности относительно пробития пенальти и штрафных, после чего футболисты серьезно повздорили. Через время конфликт был улажен, как минимум, на публику, но соломоново решение Эмери относительно по очередности исполнения стандартов, вряд ли, в полной мере удовлетворяют того и другого.

Уже старожила команды Кавани и новичок, но с наибольшим ценником наверняка хотят играть роль первой скрипки. Благо, есть на кого ровняться – два удачных примера трудятся в Ла Лиге.

Прогноз на сезон

Подводя итог, вполне резонно заявить, что ПСЖ уже сейчас может или даже обязан всерьез бороться за победу в Лиге чемпионов.

С другой стороны, минусов по-прежнему хватает и чтобы их подкорректировать, необходимо пережить еще один сезон. Вполне вероятно смотрится вылет парижан, скажем, на стадии полуфинала в упорной борьбе в текущей еврокубковой кампании, ну а победа - в следующие год-два.

Богдан Архипенко

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