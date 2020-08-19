Деньги шейхов наконец-то помогли: Тухель перехитрил Нагельсманна, ПСЖ впервые в истории вышел в финал Лиги Чемпионов

ПСЖ перед полуфиналом с "Лейпцигом" оказался в сложной кадровой ситуации. Верратти не успел восстановиться от повреждения и остался в запасе вместе с Курзава, а голкипер Навас получил травму в поединке с "Аталантой" – его место в воротах занял Рико. Впрочем, были и хорошие новости – Мбаппе смог выйти в старте, а Ди Мария отсидел дисквалификацию и вернулся в основу. Икарди сел в запас. У "РБ Лейпциг" вышел тот же состав, что и против "Атлетико", за исключением одной позиции – вместо Хальстенберга на правом фланге обороны вышел Мукиеле. "Ротэн Буллен" начали активнее, захватив контроль над мячом и начав плести комбинации на чужой трети поля. Впрочем, уже на 6-й минуте немцы могли пропустить в результате выхода Неймара лдин на один с Гулачи – бразилец покатил в дальний угол, однако попал в штангу. Через минуту парижане распечатали ворота: Неймар пошел на перехват неудачного паса на голкипера, мяч отскочил на Мбаппе, а Килиан покатил в пустые – РБ Лейпциг спасла рука Неймара, в которую попала сфера перед отскоком. Гол не засчитали, Забитцер на 10-й минуте огрызнулся дальним ударом по центру (без проблем для Рико), а уже на 13-й ПСЖ забил чистый гол: Неймар заработал стандарт на левом углу штрафной, Ди Мария выполнил точную подачу на линию вратарской, а Маркиньос замкнул головой – 0:1!

Еще через три минуты Мбаппе мог закрыть интригу, открывшись за спинами защитников, получив передачу в штрафной и пробив в правый угол – Гулачи спас "РБ Лейпциг". Вообще, у немцев никак не получалось подобрать нужный темп, однако парижане на некоторое время сами взяли паузу в активности. За это их могли наказать на 20-х минутах: сначала "быки" заработали перспективный стандарт, с которого Забитцер стрелял в стенку, а затем Лаймер прошел по правому флангу и выкатил точную передачу в штрафную на Поульсена – Юссуф нанес мощный удар, но мяч пролетел мимо ближней штанги! Это был первый и последний момент "РБ Лейпциг" в первом тайме. ПСЖ быстро вернул контроль над игрой. На 35-й минуте это могло завершиться голом после хитрого удара Неймара со штрафного с дальней дистанции (Гулачи ждал подачу и забыл о ближнем угле), однако штанга снова сыграла за "РБ". На 38-й минуте Неймар классно врывался в штрафную на ударную позицию, обыграв одного защитника, однако другой успел выбить мяч из-под его ног. Впрочем, на 43-й минуте гений бразильца заставил Лейпциг упасть на колени: после ошибки Гулачи при пасе на опорника последовала передача в штрафную на Неймара, которую форвард пяткой в ​​полете сбросил на Ди Марию – Анхель метров с девяти расстрелял ворота. 0:2! Неймар на 44-й мог и разгром устроить, но его удар с центра штрафной после паса от Мбаппе прошел рядом с каркасом. Наконец, на перерыв команды ушли при комфортном преимуществе французов.

В перерыве Юлиан Нагельсманн снял с игры Нкунку и Ольмо, бросив в бой форвардов Шика и Форсберга. Это помогло прижать ПСЖ на старте второго тайма: на 47-й минуте Анхелиньо выкатил классную передачу в штрафную на Шика (но тот не смог пробить), еще один неплохой пас испанца принес угловой, дальше был хороший удар Форсберга из-за пределов штрафной на 52-й минуте – мяч пролетел над перекладиной. "РБ Лейпциг" не вылезал из чужой трети поля, много комбинировал и откровенно нравился. Впрочем, первый же контрвыпад ПСЖ принес третий гол. На 55-й минуте Ди Мария выполнил проникающую передачу на левый край штрафной под удар Бернату с острого угла, Хуан пробил в Гулачи, а мяч выскочил на фланг к Мукиеле – там Норди упал, подарив "ядро" Ди Марии. Анхель выполнил подачу на линию вратарской, откуда Бернат пробил головой – сфера залетала в ворота, а Неймар с линии решил ее добить – 0:3! Трудно понять, залетел ли "круглый" за ленточку до касания бразильца, но гол записали на Берната. Спасти РБ Лейпциг мог только VAR, однако он не увидел офсайда у защитника ПСЖ – на фланге залежался Мукиеле. 0:3.

Последние полчаса поединка превратились в формальность. ПСЖ мог устроить разгром на 70-й и 72-й минутах, однако удар Мбаппе головой с подачи Ди Марии пролетел мимо левой штанги, а при выходе Килиана один на один и дальнем выстреле Паредеса спас Гулачи. Лейпциг огрызнулся простеньким ударом Забитцера с дистанции в руки Рико, а на 75-й Серхио парировал мощный удар Анхелиньо. Парижане не останавливались, едва не забив на 80-й и 82-й минутах – Гулачи сначала выбил ложную подачу Ди Марии в створ, затем взял выстрел Паредеса из-за пределов штрафной с отскока, а дальше поймал рикошет с удара Неймара. На 88-й Неймар мог отличиться с классного паса Сарабии на 11 метров, однако пробить бразильцу не удалось. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгром "РБ Лейпцига" – 0:3. Таким образом, ПСЖ впервые в своей истории стал финалистом Лиги Чемпионов. Его соперником в решающем матче станет победитель пары "Лион" – "Бавария".

"РБ Лейпциг" поставили на место

Немецкая команда очень убедительно прошла "Атлетико", а "Тоттенхэм" весной вообще разобрала на атомы – и все это стало возможным не столько благодаря сбалансированному составу, сколько благодаря упорядоченной системе игры и грамотном гейм-менеджменте Юлиана Нагельсманна. Победа над мадридцами создала впечатление, будто "РБ Лейпциг" готов бить европейских топов, однако ПСЖ быстро вернул болельщиков и футболистов "Ротэн Буллен" на землю. Даже хуже – Париж втоптал "быков" в газон, не заметив сопротивления. Серьезно, для ПСЖ матч против "РБ Лейпциг" стал проще, чем против какого-то "Амьена" (с ним сыграли 4:4, кстати). При равенстве по ударам (14:14) и передачам под них (7:7) французы 9 раз пробили в створ – пять из этих точных выстрелов прошли из пределов штрафной, четыре привели к голам, еще один попал в штангу. у РБ было всего три попадания в рамку – все с дистанции, ничто не было действительно опасным. Еще хуже дела были в обострении игры РБ. Лейпциг создал всего один по-настоящему голевой момент – когда Поульсен пробивал мимо ближней штанги. Все! Даже удар Анхелиньо во втором тайме трудно назвать таким, который претендовал на гол. По коэффициенту ожидаемых голов немцы отстали в два раза, а по показателю остроты после ударов они практически на нуле.

Все это стало возможно благодаря двум факторам. Первым стала безумная разница в классе – у ПСЖ в атаке вышли Неймар, Мбаппе и Ди Мария, причем бразилец в атаке получил полную свободу действий. При более или менее равной игре в плане перемещений все решала именно индивидуальное преимущество, которое парижане продемонстрировали уже на старте поединка. Они перетащили инициативу и не отпускали ее до перерыва, а при мощном нашествии "РБ Лейпцига" на старте второго тайма французы быстро закрыли игру первым же моментом – и как тут не вспомнить о Мукиеле, который валялся на газоне до последнего, выпрашивая фол и позволив тем самым Бернату избежать офсайда? Ну, и в голе Ди Марии все решил пас Неймара – защитники РБ банально не могли быть готовыми к чему-то такому. Впрочем, также стоит отметить провал Юлиана Нагельсманна – 33-летний коуч проиграл 46-летнему учителю, не угадав ни с пиджаком, ни с планом на игру. Выбрав относительно оборонительную схему 4-1-4-1 в попытке парировать усиления атаки ПСЖ, он не смог организовать систему качественного прессинга. "РБ Лейпциг" выглядел пассивно – фулбэки не ​​создавали давления впереди, что разбивало и без того пассивный прессинг немцев, у которых не было инициативы с самого начала. При этом среднее звено ПСЖ оказалось очень мобильным (Паредес опускался ниже, Эррера действовал повыше) и несколько несимметричным, а нападающие создавали огромное давление на защиту "быков". Все это завершалось разрывами, ошибками, неточными передачами вратаря и ситуациями 1-в-1, за которые команда с более высоким классом быстро наказала двумя голами.

После перерыва Юлиан Нагельсманн перешел на схему 3-5-2 и приказал фулбэкам активно прессинговать, что вылилось в хороший стартовый отрезок, однако моментов у немцев так и не возникло, а первая же контратака закрыла игру. Можно сказать, что тренер "РБ Лейпциг" не угадал с заменами, ведь Шик и Форсберг растворились на футбольном поле. В провале РБ самым обидным является тот факт, что в полуфинале Лиги Чемпионов не было конкуренции. На Эштадиу да Луж вышла только одна команда, а 11 игроков в бело-красных футболках выполняли роль статистов. После четвертьфинала с "Атлетико" от "Ротэн Буллен" ожидали намного больше, но история оказалась прозаичной – гранд просто раздавил андердога на классе, даже особо не напрягаясь. Впрочем, в целом для РБ Лейпциг и Юлиана Нагельсманна сезон стал прорывным и ярким, за что и благодарим.