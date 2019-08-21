Дэниел Старридж стал игроком турецкого клуба "Трабзонспор"
Экс-игрок "Ливерпуля" Дэниел Старридж стал игроком "Трабзонспор", сообщает пресс-служба турецкой команды.
Футболист перешел в клуб на правах свободного агента. Его контракт рассчитан до 2022 года. Вероятная зарплата Старриджа - 3 миллиона в год.
Trabzonspor’a hoş geldin @DanielSturridge! pic.twitter.com/GvpUZ3oVPA— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 21 августа 2019 г.
29-летний Старридж дважды выигрывал Лигу чемпионов с "Челси" и "Ливерпулем".
В минувшем сезоне футболист в 18 матчах отметился 2 голами и 1 ассистом.
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