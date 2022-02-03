Денис Адамов рассказал о несостоявшемся переходе из "Краснодара" в "Зенит"

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Голкипер "Сочи" Денис Адамов поделился воспоминаниями о том, как он едва не оказался в "Зените".

"Вроде как "Зенит" несколько раз обращался в "Краснодар" по поводу меня, но получал отказы. Это уже их тема, клубов. Про отказы знаю, но без подробностей. Про интерес со стороны "Зенита" мне сказал директор академии Фундукян. Я ответил: давайте рассматривать. Выслушал его мнение, высказал своё. Решил попробовать. Через пару недель поехал в Питер.

Подписанного контракта не было. Я должен был приехать и пройти медосмотр, а потом подписать. Но всё переиграли. После медосмотра мне пообещали: вызовем на подписание, жди звонка. А звонка всё не было. Я прождал два дня. А затем сказали: "Клубы не договорились, возвращайся в "Краснодар".

Почему сделка не состоялась? До сих пор не знаю. Есть догадки, но озвучивать их не хочу", - сказал Адамов.

В итоге "Краснодар" в 2021 году отпустил вратаря в "Сочи" за 350 тысяч евро.

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