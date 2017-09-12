Денис Бояринцев возглавил ивановский "Текстильщик"

Новым главным тренером ивановского "Текстильщика" назначен Денис Бояринцев, сообщает официальный сайт клуба.

На этом посту Бояринцев стал преемником Вадима Евсеева. Напомним, что специалист известен своими выступлениями за "Рубин" и "Спартак".

39-летний Бояринцев ранее возглавлял дубль "Торпедо", а также работал на должности главного тренера в новотроицкой "Носты".

В данный момент "Текстильщик" занимает второе место во втором дивизионе.

Не пропустите: Глушаков: "Спартаковцы соорудили гол "Марибору"!". | http://soccernews.ru