Денис Бояринцев возглавил ивановский "Текстильщик"
Новым главным тренером ивановского "Текстильщика" назначен Денис Бояринцев, сообщает официальный сайт клуба.
На этом посту Бояринцев стал преемником Вадима Евсеева. Напомним, что специалист известен своими выступлениями за "Рубин" и "Спартак".
39-летний Бояринцев ранее возглавлял дубль "Торпедо", а также работал на должности главного тренера в новотроицкой "Носты".
В данный момент "Текстильщик" занимает второе место во втором дивизионе.
Не пропустите: Глушаков: "Спартаковцы соорудили гол "Марибору"!". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Пять лет без еврокубковых побед: "Спартак" отправляется в гости к "Марибору"
-
Харьков встречает Лигу чемпионов: "Шахтер" на старте турнира принимает "Наполи"
-
Возвращение "красных" в Лигу чемпионов: "Ливерпуль" стартует матчем против "Севильи"
-
Нули в пользу римлян: "Рома" сыграла вничью с "Атлетико"
-
Испанский арбитр помог ЦСКА впервые победить в Португалии
Лента новостей
-
Симеоне: "Вратарь "Ромы" был бесподобен"
-
Лукаку доволен дебютом в ЛЧ
-
Роналду возвращается: "Реал" принимает АПОЭЛ на "Сантьяго Бернабеу"
-
Пять лет без еврокубковых побед: "Спартак" отправляется в гости к "Марибору"
-
Харьков встречает Лигу чемпионов: "Шахтер" на старте турнира принимает "Наполи"
-
Возвращение "красных" в Лигу чемпионов: "Ливерпуль" стартует матчем против "Севильи"
-
Моуринью: "После второго гола команда перестала играть серьёзно"
-
Гончаренко: "Залог нашей победы - удачная игра в защите"
-
"Барселона" - "Ювентус" - 3:0, "Олимпиакос" - "Спортинг Л" - 2:3 (обзоры)
-
"Челси" - "Карабах" - 6:0, "Рома" - "Атлетико" - 0:0 (обзор)
-
Аллегри: "Барселона" наказала нас за первую же ошибку"
-
"Бавария" - "Андерлехт" - 3:0, "Селтик" - ПСЖ - 0:5 (обзоры)
-
"Бенфика" - ЦСКА - 1:2, "Манчестер Юнайтед" - "Базель" - 3:0 (обзоры)
-
Лиссабонский "Спортинг" удержал победу над "Олимпиакосом"
-
"Челси" деклассировал "Карабах"
-
Нули в пользу римлян: "Рома" сыграла вничью с "Атлетико"
-
Испанский арбитр помог ЦСКА впервые победить в Португалии
-
"Бавария" разобралась с "Андерлехтом", ПСЖ разгромил "Селтик"
-
Месси огорчает Буффона: "Барселона" разбивает "Ювентус" на "Камп Ноу"
-
"Манчестер Юнайтед" дома наносит крупное поражение "Базелю"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|9
|21
|2
|Локомотив Москва
|9
|20
|3
|Краснодар
|9
|18
|4
|ЦСКА Москва
|9
|16
|5
|Ростов
|9
|16
|6
|Рубин
|9
|14
|7
|Ахмат
|9
|13
|8
|Спартак Москва
|9
|12
|9
|Уфа
|9
|10
|10
|Урал
|9
|10
|11
|Динамо Москва
|9
|9
|12
|Тосно
|9
|8
|13
|Арсенал Тула
|9
|8
|14
|СКА Хабаровск
|9
|7
|15
|Анжи
|9
|7
|16
|Амкар
|9
|5