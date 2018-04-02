Денис Черышев назвал самого перспективного игрока России
Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев назвал самого перспективного игрока России.
"На данный момент, думаю, все со мной согласятся, что это Смолов. Он постоянно забивает, показывает хорошую игру. Есть еще Головин, Дзагоев. Очень много хороших футболистов, но Смолов - сейчас на очень высоком уровне. Вот-вот получится у него поехать в Европу. Надеюсь, так и будет", - цитирует 27-летнего хавбека sport24.ru.
Напомним, Смолов прокомментировал увольнение Шалимова. | soccernews.ru
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