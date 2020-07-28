Денис Черышев отказался переходить в "Зенит"

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Денис Черышев отказался переходить в "Зенит"

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев отказался переходить в петербургский "Зенит", так как он не собирается покидать испанский клуб, сообщает Cadena SER.

По сведениям издания, футболиста все устраивает в стане "летучих мышей", поэтому он намерен остаться в "Валенсии" до конца контракта, который истекает летом 2022 года.

В нынешнем сезоне 29-летний Черышев провел за "Валенсию" 31 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Ранее хавбек выступал за "Реал", "Севилью" и "Вильярреал". За сборную России сыграл 25 матчей и забил 11 голов.

Не пропустите: Дмитрий Черышев отреагировал на слухи об интересе "Зенита" к Денису. | http://soccernews.ru
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