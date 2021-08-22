Денис Черышев прокомментировал ничью с "Гранадой"

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Денис Черышев прокомментировал ничью с "Гранадой"Фото: инстаграм Черышева/Автор неизвестен

Российский хавбек "Валенсии" Денис Черышев поделился впечатлениями после ничьей в матче второго тура Ла Лиги с "Гранадой" (1:1).

Напомним, что левантийцы сумели сравнять счет на 88-й минуте после гола Карлоса Солера с пенальти. Черышев провел на поле весь матч.

"Команда не переставала верить и билась до конца, чтобы добыть ничью. Идем дальше", – написал Черышев в своем инстаграме.

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