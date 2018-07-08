Денис Черышев прокомментировал вылет сборной России с ЧМ-2018

Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал вылет своей команды с ЧМ-2018 после поражения от Хорватии в серии пенальти.

"Сейчас тяжеловато, очень расстроились, что не смогли продолжить эту сказку, этот праздник для всей страны. Мы чувствовали поддержку от всех болельщиков. Не получилось сегодня выиграть. Думаю, команда выложилась на все сто процентов, даже на двести. Серия пенальти - против Испании получилось выиграть, а сегодня нет. Это лотерея, бывает. Надо двигаться дальше" - сказал Черышев.

Напомним, что сборная России впервые в истории дошла до 1/4 финала Чемпионата Мира.

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