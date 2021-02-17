Денис Черышев вернулся к тренировкам

Теги денис черышевваленсиятравмы

Денис Черышев вернулся к тренировкам

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев продолжает восстанавливаться после травмы и приступил к тренировкам по индивидуальной программе, сообщает Superdeporte.

По сведениям издания, футболист должен вернуться в общую группу в ближайшие дни. Есть вероятность, что хавбек сможет принять участие в матче 24-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (20 февраля).

В нынешнем сезоне 30-летний Черышев провел за "Валенсию" 14 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Агент Черышева прокомментировал будущее россиянина в "Валенсии". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси в 13-й раз подряд забил не менее 20 голов за сезон

Месси в 13-й раз подряд забил не менее 20 голов за сезон

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов