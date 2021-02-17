Денис Черышев вернулся к тренировкам

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев продолжает восстанавливаться после травмы и приступил к тренировкам по индивидуальной программе, сообщает Superdeporte.

По сведениям издания, футболист должен вернуться в общую группу в ближайшие дни. Есть вероятность, что хавбек сможет принять участие в матче 24-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (20 февраля).

В нынешнем сезоне 30-летний Черышев провел за "Валенсию" 14 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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