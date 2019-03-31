Денис Глушаков испытывает проблемы со здоровьем

Теги спартак москваденис глушаковахмат

Денис Глушаков испытывает проблемы со здоровьем

Капитан "Спартака" Денис Глушаков испытывает боли в шее. Об этом сообщает "Матч ТВ".

По данным источника, игрок на протяжении недели лечил защемления шеи антибиотиками. Также он пропустил несколько тренировок перед матчем с "Ахматом" (3:1). 

Боль так и не ушла, поэтому игрок продолжает употреблять лекарства.

В нынешнем сезоне Глушаков участвовал в 21 матче, отметившись 3 голами. "Спартак" расположился на 4 месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 баллов.

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