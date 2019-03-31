Денис Глушаков испытывает проблемы со здоровьем
Капитан "Спартака" Денис Глушаков испытывает боли в шее. Об этом сообщает "Матч ТВ".
По данным источника, игрок на протяжении недели лечил защемления шеи антибиотиками. Также он пропустил несколько тренировок перед матчем с "Ахматом" (3:1).
Боль так и не ушла, поэтому игрок продолжает употреблять лекарства.
В нынешнем сезоне Глушаков участвовал в 21 матче, отметившись 3 голами. "Спартак" расположился на 4 месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 баллов.
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|Команда
|М
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|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
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|2
|Локомотив Москва
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|3
|ЦСКА Москва
|21
|37
|4
|Спартак Москва
|21
|36
|5
|Краснодар
|20
|35
|6
|Ростов
|21
|32
|7
|Арсенал Тула
|21
|30
|8
|Рубин
|21
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|9
|Ахмат
|21
|27
|10
|Оренбург
|20
|26
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|Крылья Советов
|20
|24
|12
|Динамо Москва
|21
|23
|13
|Урал
|21
|23
|14
|Анжи
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|21
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|Енисей Красноярск
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