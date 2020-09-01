Денис Глушаков может вернуться в "Локомотив"

Полузащитник Денис Глушаков может стать игроком московского "Локомотива", сообщает Metaratings.

По сведениям источника, футболист пока не вел переговоров с "железнорожниками", но его знакомые уже провели предварительную беседу с генеральным директором "Локомотива" Василием Кикнадзе. Московский клуб может подписать опытного хавбека в связи с тяжелой травмой Дмитрия Баринова и продажей Алексея Миранчука в "Аталанту".

33-летний Глушаков ранее играл за "Локомотив" с 2005 по 2013 годы. Сейчас он является свободным агентом, поэтому может перейти в любой клуб бесплатно. Также Глушаков играл за "Нику", СКА, "Звезду", "Спартак" и "Ахмат".

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