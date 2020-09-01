Денис Глушаков может вернуться в "Локомотив"

Теги денис глушаковлокомотив москватрансферы

Денис Глушаков может вернуться в "Локомотив"

Полузащитник Денис Глушаков может стать игроком московского "Локомотива", сообщает Metaratings.

По сведениям источника, футболист пока не вел переговоров с "железнорожниками", но его знакомые уже провели предварительную беседу с генеральным директором "Локомотива" Василием Кикнадзе. Московский клуб может подписать опытного хавбека в связи с тяжелой травмой Дмитрия Баринова и продажей Алексея Миранчука в "Аталанту".

33-летний Глушаков ранее играл за "Локомотив" с 2005 по 2013 годы. Сейчас он является свободным агентом, поэтому может перейти в любой клуб бесплатно. Также Глушаков играл за "Нику", СКА, "Звезду", "Спартак" и "Ахмат".

Не пропустите: Футболистка ЦСКА Коваленко ответила на вопрос об отношениях с Глушаковым. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 31 августа

Главные новости дня: 31 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов