Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков поделился фотографиями с дочкой Александрой.

"Несмотря ни на что и ни на кого, что бы ни происходило, всегда будет только так: улыбки, счастье и любовь! Какая фотка вам больше нравится - 1 или 2?" - написал Глушаков в своем Instagram.

В нынешнем сезоне 33-летний Глушаков провел за "Ахмат" 20 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Ранее он играл за "Нику", "Локомотив", СКА, "Звезду" и "Ростов".

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