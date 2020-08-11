Денис Глушаков получил предложения из Китая и Катара

Полузащитник Денис Глушаков может перейти в один из клубов Китая или Катара, сообщил футбольный агент Алексей Сафонов в интервью Betonmobile.

"Я веду разговор по Китаю, Катару. Боюсь, как бы он там не оказался. Знаю, что интерес к Глушакову есть. Но сдерживает то, что у него в Москве дочки, по которым он очень скучает", - сказал Сафонов.

В настоящее время 33-летний Глушаков является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что футболист хочет жить в Москве из-за отношений с футболисткой женского ЦСКА Ксенией Коваленко.

Напомним, что ранее Глушаков выступал за "Нику", "Локомотив", СКА, "Звезду", "Спартак" и "Ахмат". За сборную России сыграо 57 матчей и забил пять голов.

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