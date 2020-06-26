Денис Глушаков признан лучшим футболистом матча "Ахмат" - "Сочи"

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Денис Глушаков признан лучшим футболистом матча "Ахмат" - "Сочи"

Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков признан лучшим футболистом матча 24-го тура чемпионата России против "Сочи" (1:1), сообщает "Матч ТВ".

Футболист забил единственный гол в ворота сочинского клуба. Стоит отметить, что он во второй раз подряд признается лучшим игроком матча. Ранее подобное звание хавбек получил за матч 23-го тура с "Крыльями Советов" (4:2).

В нынешнем сезоне 33-летний Глушаков провел за "Ахмат" 22 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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