Денис Глушаков прокомментировал ничью в матче "Ахмат" - "Сочи"

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Денис Глушаков прокомментировал ничью в матче "Ахмат" - "Сочи"

Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал ничейный результат матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с "Сочи".

"Почему-то мы теряем голову и концентрацию в безобидных ситуациях. Хотим забить еще, теряем позиции, что-то не получается. Но понятно, что "Сочи" тоже хотел выиграть. Играем не против фишек, а против игроков хорошего уровня. Результат плюс-минус закономерен, но я думаю, что мы все-таки больше заслужили победу", — сказал Глушаков в интервью пресс-службе Российской Премьер-Лиги.

В нынешнем сезоне 33-летний Глушаков провел за "Ахмат" 22 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Денис Глушаков признан лучшим футболистом матча "Ахмат" - "Сочи". | http://soccernews.ru
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