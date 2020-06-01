Денис Глушаков расказал о подготовке "Ахмата" к возобновлению РПЛ
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков опубликовал фотографию с тренировки грозненского клуба, который продолжает подготовку к возобновлению Российской Премьер-Лиги.
"Попаду, не попаду? Все про контракты, переходы… А команда спокойно готовится в рабочем режиме. Рестарт не за горами", — написал Глушаков на своей странице в Instagram.
Напомним, что после 22 туров "Ахмат" занимает последнее, 16 место в РПЛ. В нынешнем сезоне 33-летний хавбек провел 20 матчей за "Ахмат" и забил 4 гола.
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