Денис Глушаков рассказал о своем отношении к "Спартаку"

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Денис Глушаков рассказал о своем отношении к "Спартаку"

Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков рассказал, как он относится к своему бывшему клубу московскому "Спартаку".

"Слежу за "Спартаком". Там постоянно "Санта-Барбара", интриги, слухи... Российскому футболу было бы скучно без "Спартака". Удивительно, когда новость выходит — и сразу шум, гам вокруг команды. Нет ни минуты покоя у них, наверное", — приводит слова Глушакова "Матч ТВ".

Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 по 2019 годы. В составе "красно-белых" он становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок страны.

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