Денис Глушаков стал игроком "Химок"

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Денис Глушаков стал игроком "Химок"

"Химки" на официальном сайте объявили о подписании контакта с хавбеком Денисом Глушаковым.

Соглашение игрока с подмосковным клубом рассчитан до конца текущего сезона.

"А вот теперь подписались. Добро пожаловать, Денис", - написала пресс-служба в инстаграме.

Последним клубом 33-летнего Глушакова был "Ахмат", за который хавбек играл до конца июля 2020-го.

Ранее 33-летний Глушаков ранее играл за "Нику", "Локомотив", СКА, "Звезду", "Спартак" и "Ахмат". За сборную России сыграл 57 матчей и забил пять голов. Чемпион России, обладатель Суперкубка России.

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