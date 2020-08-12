Денис Глушаков высказался о своем будущем

Полузащитник Денис Глушаков поделился мнением о своем будущем.

"Мое будущее пока в невесомости, работаем над этим. Трансферное окно еще будет долго открыто, рассматриваем разные варианты. Есть переговоры с разными клубами. Где играть в приоритете? Посмотрим, я сейчас тренируюсь, но не знаю, где в итоге буду играть. Можно остаться тут, а можно уехать очень далеко", — приводит слова Глушакова "Матч ТВ".

В настоящее время 33-летний Глушаков является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что футболист хочет жить в Москве из-за отношений с футболисткой женского ЦСКА Ксенией Коваленко.

Напомним, что ранее Глушаков выступал за "Нику", "Локомотив", СКА, "Звезду", "Спартак" и "Ахмат". За сборную России сыграо 57 матчей и забил пять голов.

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