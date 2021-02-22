Денис Колодин вошел в тренерский штаб клуба из Казахстана

Бывший защитник сборной России Денис Колодин стал одним из тренеров казахстанского "Кызыл-Жара". Это подтвердил главный тренер команды Андрей Карпович.

"Денис Алексеевич пополнил наш тренерский штаб. Спасибо руководство клуба за это, мы нуждались в еще одном тренере. В его обязанности будет входить тренировка непосредственно линии обороны. У него уже есть свое видение. Его основная задача — организация игры в обороне", — цитирует Карповича Metaratings.ru.



Напомним, в Казахстане Колодин выступал в качестве футболиста. Он играл за клуб "Алтай", в котором и завершил карьеру.

В резюме футболиста есть такие клубы, как "Динамо" Москва, "Крылья Советов", "Уралан", "Ростов". В его активе 23 матча за сборную России.



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