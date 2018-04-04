Денис Ковба: "Есть ощущение, что у "Крыльев Советов" получится снять "скальп" со "Спартака"

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Денис Ковба: "Есть ощущение, что у "Крыльев Советов" получится снять "скальп" со "Спартака"Известный в прошлом футболист Денис Ковба поделился ожиданиями от сегодняшнего матча 1/4 финала кубка России между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Спартаком".

"Есть ощущение, что уже сейчас получиться снять "скальп" со "Спартака", как это сделали с "Локомотивом"... Не секрет, что кубковые игры - отдельная история. Настрой будет отличный, болельщики придут на "Спартак", в Самаре с погодой более-менее обстоят дела. Команда столько уже прошла, что останавливаться на полпути не хочется. Мастерство выше у футболистов "Спартака", но за счет желания, за счет командных действий, стандартных положений, грамотных тактических решений можно добиться положительного результата", - цитирует бывшего футболиста Евро-футбол.

Не пропустите превью к матчу "Крылья Советов" - "Спартак". | soccernews.ru

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