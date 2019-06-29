Денис Суарес близок к переходу в "Сельту"

Хавбек "Барселоны" Денис Суарес в скором времени может стать игроком "Сельты". Об этом сообщает Sport.es.

Ранее сообщалось, что на игрока также претендует "Валенсия", однако она не смогла согласовать сумму трансфера с сине-гранатовыми.

"Барселона" намерена выручить за 25-летнего футболист около 17 миллионов евро. "Сельта" предлагает 10 миллионов полюс 5 миллионов бонусами.

Переговоры еще продолжаются, однако все решится в ближайшее время.

Сам футболист хочет играть только в испанском клубе.

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