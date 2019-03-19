Денис Суарес может досрочно вернуться в "Барселону"

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Денис Суарес может досрочно вернуться в "Барселону"

Полузащитник "Арсенала" Денис Суарес может досрочно вернуться в "Барселону", сообщает The Sun.

По сведениям издания, лондонский клуб рассматривает вариант с расторжением арендного соглашения, рассчитанного до лета 2019 года.

Испанский хавбек не впечатлил главного тренера "канониров" Унаи Эмери, который среди прочего недоволен физическими кондициями футболиста.

"Арсенал" арендовал Суареса 31 января с правом выкупа за 20 миллионов евро. 

Игрок провёл 6 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Надя - прекрасная возлюбленная полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса. | http://soccernews.ru

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