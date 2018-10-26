Денис Суарес может остаться в "Барселоне"

Уход хавбека Дениса Суареса из "Барселоны" под угрозой срыва.

Как сообщает Calciomercato, каталонцы не примут предложения "Интера" и "Наполи" по игроку, так как итальянские клубы не готовы заплатить требуемые 40 миллионов евро.

В этом сезоне Суарес ни разу не появился на поле в официальных играх.

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