Денис Суарес может перейти в "Арсенал"

"Арсенал" заинтересован в приобретении полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса, передает Sky Sport Italia.

По информации издания, не доволен количеством игрового времени, поэтому готов сменить клуб уже в январе.

Ранее сообщалось, что испанец может перейти в "Монако".

В нынешнем сезоне Суарес участвовал лишь в 2 матчах.

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