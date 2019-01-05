Денис Суарес может перейти в "Арсенал"

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Денис Суарес может перейти в "Арсенал"

"Арсенал" заинтересован в приобретении полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса, передает Sky Sport Italia.

По информации издания, не доволен количеством игрового времени, поэтому готов сменить клуб уже в январе. 

Ранее сообщалось, что испанец может перейти в "Монако".

В нынешнем сезоне Суарес участвовал лишь в 2 матчах.

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