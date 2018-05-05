Денис Суарес может уйти в стан конкурента "Барселоны"

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Денис Суарес может уйти в стан конкурента "Барселоны""Валенсия" проявляет интерес к полузащитнику каталонской "Барселоны" Денису Суаресу, информирует AS.

По сведениям издания, "летучие мыши" следят за ситуацией, в которой оказался 24-летний хавбек "сине-гранатовых". В случае, если ближайшим летом игрок решится сменить клубную прописку ввиду отсутствия у него стабильной игровой практики, "Валенсия" будет готова предпринять попытки его подписать.

В нынешнем сезоне Суарес забил 3 мяча и сделал 6 результативных передач в 25 матчах за "Барселону".

Напомним, сегодня "Валенсия" сыграет против "Вильярреала". | soccernews.ru

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