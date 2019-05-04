Денис Суарес может в этом сезоне выиграть больше трофеев, чем любой другой игрок "Барселоны"

Теги арсенал лондонбарселонаденис суарес

Денис Суарес может в этом сезоне выиграть больше трофеев, чем любой другой игрок "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес выбыл до конца сезона из-за травмы, однако это не помешает ему значительно пополнить свою коллекцию трофеев.

Как сообщает Sport.es, футболист может выиграть сразу пять титулов по итогам нынешнего сезона.

В составе "сине-гранатовых" хавбек уже стал обладателем Суперкубка Испании и победителем Примеры. Вскоре каталонцы могут добавить в клубный музей Кубок страны и Лигу Чемпионов.

Также Суарес может получить медаль за победу в Лиге Европы, если трофей возьмёт "Арсенал", за который он выступал на правах аренды.

Таким образом, испанец имеет все шансы выиграть больше титулов в этом сезоне, чем любой другой игрок "Барселоны".

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