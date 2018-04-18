Денис Суарес: "Надеемся на победу в Кубке Испании"

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Денис Суарес: "Надеемся на победу в Кубке Испании"Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес рассказал о настрое команды на финал Кубка Испании против "Севильи", который состоится 21 апреля.

"Кубок Испании? Вылет из Лиги Чемпионов не умаляет его ценности для нас. Это другой турнир, и надеюсь, мы сможем одержать в нём победу" , - сказал он.

Напомним, что каталонцы выбыли из Лиги Чемпионов в четвертьфинале, уступив "Роме".

Читайте: Суарес призывает фанатов забыть вылет из Лиги Чемпионов  | http://soccernews.ru

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