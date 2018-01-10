Денис Суарес не покинет "Барселону"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Денис Суарес не покинет свой клуб в зимнее трансферное окно, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 24-летний хавбек не намерен уходить из стана "сине-гранатовых" в январе. Аналогичной позиции придерживается и каталонский гранд, поэтому переход игрока в итальянский "Наполи", который проявлял к игроку интерес, полностью исключается.

Напомним, "Барселона" интересуется 18-летним бразильцем Луаном. | soccernews.ru