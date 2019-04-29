Денис Суарес не поможет "Арсеналу" в концовке сезона

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Денис Суарес не поможет "Арсеналу" в концовке сезона
Испанский полузащитник "Арсенала" Денис Суарес выбыл из строя из-за строя до конца сезона. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Футболист испытывает проблемы с пахом с февраля и теперь совместно с врачами принял решение посвятить себе курсу реабилитации.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Denis Suarez (@denissuarezfernandez)

Напомним, что "Арсенал" арендовал 25-летнего Суареса у "Барселоны" в зимнее трансферное окно с правом выкупа. Всего за английский клуб он провел 6 матчей во всех турнирах, отыграв в сумме 101 минуту, не отметившись результативными действиями.

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