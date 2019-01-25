Денис Суарес определился со своим будущим в "Барселоне"
Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес отказался продлевать контракт с каталонским клубом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, игрок не согласился подписывать новое соглашение, так как предложенные условия не соответствовали его ожиданиям. Хавбек планирует продолжить карьеру в "Арсенале", но чтобы это случилось, необходимо оставаться игроком "Барселоны".
Ранее сообщалось, что 25-летний испанец отклонил предложения "Севильи" и "Бетиса", которые были готовы заплатить за него 20 миллионов евро.
Хавбек перешёл в "Барселону" летом 2016 года. В текущем сезоне он участвовал лишь в двух матчах.
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