Денис Суарес остаётся в "Барселоне"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Денис Суарес прокомментировал своё будущее.

"Я абсолютно точно останусь в "Барселоне" на следующий сезон. Моя цель - стать успешным в этом клубе. Никто не уберёт меня, потому что я максимально мотивирован, и меня ждёт важный сезон. Я нечасто играл в прошедшем сезоне и надеюсь, что всё изменится" - цитирует 23-летнего футболиста Marca.

В минувшем сезоне Суарес сыграл за "Барселону" 36 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

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