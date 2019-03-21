Денис Суарес отреагировал на слухи о досрочном возвращении в "Барселону"

Теги денис суаресарсенал лондонбарселона

Денис Суарес отреагировал на слухи о досрочном возвращении в "Барселону"

Полузащитник "Арсенал" Денис Суарес дал понять, что слухи о его досрочном возвращении в "Барселону" не имеют под собой основания.

В сторис своего инстаграма испанец написал: "Вернулся к тренировкам в отличном настроении. И пусть говорят, что хотят".

Ранее сообщалось, что главный тренер "канониров" Унаи Эмери недоволен физическими кондициями футболиста и готов вернуть его каталонскому клубу, не дожидаясь завершения сезона.

"Арсенал" арендовал Суареса 31 января с правом выкупа за 20 миллионов евро.  Игрок провёл 6 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" поборются за форварда "Бенфики" Жоту. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Черчесов игнорирует игроков "Рубина" из-за конфликта с руководством клуба

Черчесов игнорирует игроков "Рубина" из-за конфликта с руководством клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 31 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
Полная таблица

топ-5 тегов