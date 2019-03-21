Денис Суарес отреагировал на слухи о досрочном возвращении в "Барселону"

Полузащитник "Арсенал" Денис Суарес дал понять, что слухи о его досрочном возвращении в "Барселону" не имеют под собой основания.

В сторис своего инстаграма испанец написал: "Вернулся к тренировкам в отличном настроении. И пусть говорят, что хотят".

Ранее сообщалось, что главный тренер "канониров" Унаи Эмери недоволен физическими кондициями футболиста и готов вернуть его каталонскому клубу, не дожидаясь завершения сезона.

"Арсенал" арендовал Суареса 31 января с правом выкупа за 20 миллионов евро. Игрок провёл 6 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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