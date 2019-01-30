Денис Суарес перешел из "Барселоны" в "Арсенал"

Теги барселонаденис суаресарсенал лондонтрансферы

Денис Суарес перешел из "Барселоны" в "Арсенал"

Игрок "Барселоны" Денис Суарес стал игроком "Арсенала" на правах аренды, передает официальный сайт каталонского клуба.

Футболист будет играть в английском клубе до конца сезона-2018/19.

Ранее сообщалось, что Суарес не хочет продлевать контракт с каталонским клубом, однако без этого он не может перейти в "Арсенал." Таким образом, испанский футболист продлил контракт с "Барселоной" до лета 2021 года.

Кроме того, в арендном соглашении Суареса прописано право выкупа полузащитника. 

Суарес играет в основной команде испанского клуба с 2016 года. В текущем сезоне испанской Примеры он участвовал в 2 матчах.

Не пропустите: За одноклубника Головина ведут борьбу семь команд. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Экс-полузащитник "Зенита" войдет в тренерский штаб Кержакова в юношеской сборной России

Экс-полузащитник "Зенита" войдет в тренерский штаб Кержакова в юношеской сборной России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 21 49
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 21 39
4 Севилья Севилья 21 36
5 Алавес Алавес 21 32
6 Хетафе Хетафе 21 31
7 Валенсия Валенсия 21 29
8 Бетис Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар Эйбар 21 26
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 21 26
12 Леванте Леванте 21 26
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 21 25
14 Жирона Жирона 21 24
15 Эспаньол Эспаньол 21 24
16 Леганес Леганес 21 23
17 Райо Вальекано Райо Вальекано 21 23
18 Сельта Виго Сельта Виго 21 21
19 Вильярреал Вильярреал 21 18
20 Уэска Уэска 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов