Денис Суарес перешел из "Барселоны" в "Арсенал"

Игрок "Барселоны" Денис Суарес стал игроком "Арсенала" на правах аренды, передает официальный сайт каталонского клуба.



Футболист будет играть в английском клубе до конца сезона-2018/19.

Ранее сообщалось, что Суарес не хочет продлевать контракт с каталонским клубом, однако без этого он не может перейти в "Арсенал." Таким образом, испанский футболист продлил контракт с "Барселоной" до лета 2021 года.

Кроме того, в арендном соглашении Суареса прописано право выкупа полузащитника.



Суарес играет в основной команде испанского клуба с 2016 года. В текущем сезоне испанской Примеры он участвовал в 2 матчах.

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