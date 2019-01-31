Денис Суарес попрощался с футболистами "Барселоны"

2 Теги денис суаресбарселонатрансферыарсенал лондон

Денис Суарес попрощался с футболистами "Барселоны"

Полузащитник Денис Суарес попрощался с игроками "Барселоны".

Ранее испанский клуб в твиттере написал о переходе игрока в "Арсенал" в аренду до конца сезона, но потом удалил сообщение.  

"Вы - замечательна команда. Спасибо за все! До скорой встречи. Удачи, вперед, "Барса", - написал Суарес в твиттере.

Суарес играет в основной команде испанского клуба с 2016 года. В текущем сезоне испанской Примеры он участвовал в 2 матчах.

 Не пропустите:  "Барселона" установила рекорд Кубка Испании | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

maksruklov

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/moipres

Ответить
Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Как-то глупо выглядит,- молодого и далеко не плохого полузащитника за пол-цены продают, а престарелый хлам типа 31-летнего Принса Буатенга собирают...

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Рабьо приостановил переговоры с "Барселоной"

Рабьо приостановил переговоры с "Барселоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 54
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 47
5 Челси Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон Эвертон 24 33
9 Уотфорд Уотфорд 24 33
10 Борнмут Борнмут 24 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 24 31
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 26
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 24
15 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 23
16 Саутгемптон Саутгемптон 24 23
17 Бернли Бернли 24 23
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 24 19
19 Фулхэм Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 24 11
Полная таблица

топ-5 тегов