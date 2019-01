Денис Суарес попрощался с футболистами "Барселоны"

Полузащитник Денис Суарес попрощался с игроками "Барселоны".

Ранее испанский клуб в твиттере написал о переходе игрока в "Арсенал" в аренду до конца сезона, но потом удалил сообщение.

"Вы - замечательна команда. Спасибо за все! До скорой встречи. Удачи, вперед, "Барса", - написал Суарес в твиттере.

Sois un grupo increíble! Gracias por tanto, hasta pronto. Sort y Força Barça Sempre ❤



You’re a group of amazing people! Thank you for everything, see you soon. Good luck and Força Barça ❤ pic.twitter.com/3n9BkBRv3S