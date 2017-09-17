Денис Суарес: "Позиция Иньесты на поле - моя любимая"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Денис Суарес высказался о вчерашней победе своей команды над "Хетафе".

"Игроки, которые появляются на поле со "скамейки" запасных, часто подвергались критике, но вчера мы продемонстрировали свой уровень. Я всегда говорил, что место, где играет Иньеста - это моя любимая позиция", - цитирует 23-летнего хавбека Marca.

Напомним, Месси остался недоволен формой Луиса Суареса. | soccernews.ru