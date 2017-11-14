Денис Суарес принял решение по будущему в "Барселоне"

Теги барселонаденис суарес

Денис Суарес принял решение по будущему в "Барселоне"В планы полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса не входит смена клубной прописки.

Испанская пресса сообщает, что игрока планирует приобрести, однако руководство и тренерский штаб каталонского клуба расставаться с Суаресом не намерены.

Сам футболист подчеркнул, что хочет остаться в испанском гранде и доказать свою востребованность. 

Читайте: Суарес: "Неймар не сожалеет о своем уходе | http://soccernews.ru

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