Денис Суарес принял решение по будущему в "Барселоне"

В планы полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса не входит смена клубной прописки.

Испанская пресса сообщает, что игрока планирует приобрести, однако руководство и тренерский штаб каталонского клуба расставаться с Суаресом не намерены.

Сам футболист подчеркнул, что хочет остаться в испанском гранде и доказать свою востребованность.

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