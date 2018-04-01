Полузащитник каталонской "Барселоны" Денис Суарес прокомментировал ситуацию со своим будущим.

" С тех пор, как я пришел сюда, моя идея остается прежней - побеждать вместе с "Барселоной". Моя единственная цель - преуспеть здесь и тренироваться каждый день. Я не думаю об уходе. Я буду бороться, чтобы добиться успеха. Это моя единственная цель ", - цитирует 24-летнего хавбека "сине-гранатовых" Le 10 Sport.

В нынешнем сезоне Суарес забил 3 мяча и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за "Барселону".

Напомним, "Барселона" планирует продать Суареса, чтобы выручить средства на трансфер Гризманна. | soccernews.ru