Денис Суарес прокомментировал ситуацию со своим будущим

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Денис Суарес прокомментировал ситуацию со своим будущимПолузащитник каталонской "Барселоны" Денис Суарес прокомментировал ситуацию со своим будущим.

"С тех пор, как я пришел сюда, моя идея остается прежней - побеждать вместе с "Барселоной". Моя единственная цель - преуспеть здесь и тренироваться каждый день. Я не думаю об уходе. Я буду бороться, чтобы добиться успеха. Это моя единственная цель", - цитирует 24-летнего хавбека "сине-гранатовых" Le 10 Sport.

В нынешнем сезоне Суарес забил 3 мяча и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за "Барселону".

Напомним, "Барселона" планирует продать Суареса, чтобы выручить средства на трансфер Гризманна. | soccernews.ru

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