Денис Суарес рассказал об изменениях, которые произошли в "Барселоне" с приходом Вальверде

Полузащитник каталонской "Барселоны" Денис Суарес рассказал об изменениях, которые произошли в его команде с приходом на тренерский мостик в ней Эрнесто Вальверде.

" Если сравнивать с прошлым годом, то произошли изменения не только в игровых концепциях, но и в тренировочном процессе. К тому же, по характеру Вальверде полностью отличается от Луиса Энрике ", - цитирует 23-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

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