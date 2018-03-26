Денис Суарес сделал выбор между "Атлетико" и "Наполи"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Денис Суарес сделал выбор между мадридским "Атлетико" и "Наполи", которые им интересуются.

Так, по сведениям испанской прессы, 24-летний хавбек "сине-гранатовых" намерен ближайшим летом перебраться в стан "партенопейцев". По мнению игрока стиль игры итальянского клуба подойдет ему больше, нежели частая работа без мяча "матрасников".

В нынешнем сезоне Суарес забил 3 мяча и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за "Барселону".

Напомним, "Барселона" интересуется форвардом сборной Германии. | soccernews.ru