Денис Суарес сделал выбор между "Атлетико" и "Наполи"

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Денис Суарес сделал выбор между "Атлетико" и "Наполи"Полузащитник каталонской "Барселоны" Денис Суарес сделал выбор между мадридским "Атлетико" и "Наполи", которые им интересуются.

Так, по сведениям испанской прессы, 24-летний хавбек "сине-гранатовых" намерен ближайшим летом перебраться в стан "партенопейцев". По мнению игрока стиль игры итальянского клуба подойдет ему больше, нежели частая работа без мяча "матрасников".

В нынешнем сезоне Суарес забил 3 мяча и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за "Барселону".

Напомним, "Барселона" интересуется форвардом сборной Германии. | soccernews.ru

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