Денис Суарес: "Уход Неймара был серьезным ударом для "Барселоны"

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Денис Суарес: "Уход Неймара был серьезным ударом для "Барселоны"Полузащитник каталонской "Барселоны" Денис Суарес высказался об уходе из его команды Неймара во французский ПСЖ.

"Он является одним из трех лучших игроков в мире. Мы знали, что его потеря нанесет серьезный удар по нам, но мы хорошо справились с вызовом", - приводит слова 23-летнего хавбека "сине-гранатовых" sport.es.

Напомним, Неймар отказался комментировать слухи о своем возможном переходе в "Реал". | soccernews.ru

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